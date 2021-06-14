Сейчас наиболее массовым в рамках Euro PONT стал дебютный турнир серии. Ивент Grand Opening 500k Turbo PKO собрал 1058 входов, а призовой фонд одолел отметку в 600 тысяч гривен. В итоге, чемпиону, игроку с ником "easysteal", досталось 55 995 гривен, еще 29 055 гривен победитель получил за выбивание оппонентов.

Читайте также: PokerMatch раздаст своим игрокам 4 миллиона гривен в новой акции

В субботу баталии серии продолжились в турнире Fan Cup 400k Turbo PKO. Среди сотен участников борьбу за трофей вела и стримерша PokerMatch Иванна "ivannessaa" Соя, которой не хватило доли к победе. Иванна заняла третье место, заработав более чем 20 тысяч гривен. А лучший игрок турнира – "colossus" – положил в карман 46 830 грн (+4 162 КО).

Жирную точку в первую неделю Euro PONT спортсмены поставили в турнире Оle-Оle-Оle Ukraine 250k Turbo PKO, который проходил под аккомпанемент первого поединка сборной Украины на Евро. Наши ребята, несмотря на поражение, не разочаровали, интересную борьбу продемонстрировали и игроки за виртуальными покерными столами. Викторию в турнире оформил регуляр "platon_ukr". Вознаграждение для чемпиона – 37 241 грн (+17 266 КО).

В течение второй недели покерно-футбольной серии состоится еще 7 турниров, общий призовой фонд которых составит почти 3 миллиона гривен. Сразу в 4 ивентах разыграют минимум полмиллиона гривен, а в четверг, по традиции, будем поддерживать нашу сборную на Евро в сопровождении второго турнира Оle-Оle-Оle Ukraine. Более подробная информация – на официальном сайте PokerMatch.