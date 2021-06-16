Организаторы предлагают посоревноваться за 88 золотых браслетов. А вишенкой на торте будет борьба за титул чемпиона мира в Главном событии с бай-ином 10 000 долларов. Main Event начнется 4 ноября, а дебют турнира разобьют на 4 стартовых дня. Чемпион мира определится 17 ноября и станет мультимиллионером.

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Немалый интерес прогнозируемо вызовет еще один турнир, который позволит изрядно набить карманы. Уже в дебюте серии покеристов ждет ивент "The Reunion" со скромным бай-ином в 500 долларов и гарантией аж в 5 000 000 долларов. Будет чем заняться на WSOP и опытным профессионалам. 64 покериста побаттлятся в классическом хедз-ап турнире с взносом 25 000 долларов.



Мировая серия покера / wsop.com

Не будут лишними на фестивале и покерные толстосумы. Они выйдут на арену после завершения Главного события и поборются за солидные призовые в нескольких ивентах хайроллеров. Это и турнир по Омахе с бай-ином 50 000 долларов, и баталии по Холдему за 50, 100 и 250 тысяч долларов. Продлится WSOP 2021 почти 2 месяца – до 23 ноября.