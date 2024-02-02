Біл Перкінс виграв понад 5,4 мільйона доларів в живих турнірах і його часто можна побачити за дорогою кеш-грою в компанії справжніх акул покеру.Утім, інтелектуальна гра для американця – не більше, ніж хобі. На розкішне життя Перкінс заробляє іншим.

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Біл Перкінс пройшов шлях від звичайного клерка на біржі Волл-стріт із зарплатою у 16 тисяч доларів на рік до засновника компанії, яка успішно займається торгівлею природнім газом. Сьогодні його статки оцінюють у понад 55 мільйонів баксів.

Я не боюсь ризикувати, не боюсь впасти обличчям у багнюку. Я безліч разів розорявся, але завжди знав, що зможу знову заробити купу грошей. Якщо у тебе такий бекграунд, як у мене – клерк, водій лімузина, випадкові заробітки – то навіть подорож на місяць для тебе немежа, – ділиться Біл Перкінс.

Біл Перкінс з дружиною / Фото Justzagreb

А ще Біл Перкінс дуже ретельно ставиться до раціонального використання часу. Завжди намагається аналізувати, чи варта та чи інша справавитрачених на неї годин. Словом, максимально конвертує власний час у гроші, позбувшись усього зайвого.

Люди часто у мене запитують: "Як тобі вдається так багато встигати?". Відповідь проста: я взагалі не дивлюсь телевізор. За моїми підрахунками, ця відмова "повертає" мені дві години життя щодня. Якщо у вас є дві вільні години на добу – можна встигнути зробити багато цікавого і корисного, – розповідає бізнесмен.



Біл Перкінс / Фото Triton Poker

А от від покеру 54-річний американець відмовитись ніяк не може. За його словами, це один із способів поспілкуватись із друзями, весело провести час і абстрагуватись від роботи. Грошей на головне своє хобі Перкінс не шкодує, але і "благодійністю" за столом не займається.

Якщо чесно, навіть граючи на лімітах 500/1000 доларів онлайн, я відчуваю, як сильно калатає моє серце на префлопі. Ця сума в контексті моїх заробітків – геть ніщо. Але саме усвідомлення того, що я граю в покер на ці гроші, змушує мене пітніти. Це прекрасне відчуття. Торгуючи газом, я ризикую сумами в 50 разів більше, але це не дає мені таких емоцій.

В 2019 році Перкінс не відмовив собі в задоволенні скуштувати адреналіну, ризикнувши сумою у 1 050 000 фунтів і зіграв у досі найдорожчому турнірі в історії. Шосте місце тоді принесло бізнесмену рекордні призові в кар’єрі – 2,67 мільйона доларів. Такі виграші Біл Перкінс сприймає спокійно, адже з легкістю розстається з грубими грошима "інвестуючи" їх у різноманітні покерні парі.



Брати Джеймі та Метью Степлс / Фото Інстаграм Джеймі Степлса

В 2013 році Джеф Гросс "обібрав" Біла Перкінса на 550 000 доларів, набивши тату із веселковим прапором. В 2016-му на бізнесменові по 600 000 доларів заробили Ден Білзерян та Браян Раст, здолавши на велосипедах за два дні шлях із Лас-Вегаса до Лос-Анджелеса. Ще 150К Біл Перкінс заплатив братам Стейплсам за цікаве парі з вагою. Джеймі, який важив 138 кг, і Метью з вагою 61 кг, за кілька місяців зрівнялись на шальках терезів на позначці у 85 кілограмів.



Біл Перкінс / Фото Justzagreb

Любов до експериментів із власною вагою Біл Перкінс продовжує прививати колегам по цеху до тепер. Чекаємо розв’язку чинного парі із Шоном Дібом, де Перкінс може втратити 1 000 000 доларів.

Не шкодує Біл Перкінс коштів і на благодійність. Скажімо, у 2016 році він виділив 1,5 мільйони доларів на будівництво Спортивного центру в Університеті Айови. А в 2023-му пожертвував майже 6 мільйонів Дитячому центру ДеПельчина.