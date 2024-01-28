Американський регуляр Шон Діб знайшов дієвий спосіб покращити своє здоров’я і привести до ладу власне тіло. Власник 6 брастелів WSOP, який суттєво себе запустив, став "жертвою" великого фаната різноманітних парі Біла Перкінса. Хлопці побились об заклад на схуднення. Є проміжні результати.

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Минулого року бізнесмен та покерист Біл Перкінс пообіцяв мільйон доларів Шону Дібу, якщо тому вдасться зменшити до 17% вміст жиру в організмі. На ту мить, а це був квітень 2023-го, огрядний покерист важив 134,5 кілограми, а його тіло на 40% складалось із жиру. Діб взявся за справу, підключивши тренерів і дієтологів, і досяг очевидного прогресу.

Станом на 25 січня цього року Шон Діб важить 100,7 кг, а поклади жиру вдалось зменшити до 24%. Аби впоратись із завданням у американця є ще чотири місяці, дедлайн – старт Світової серії покеру, яка розпочнеться 28 травня.

Почуваюсь добре. Попереду найважчі 4 місяці, але я знаю, як усе закінчиться. Це все результат командної роботи – тренерів, нутриціолога, масажитса. Не хочу їх підвести і виграти ці гроші.

До слова, якщо Шону Дібу не вдасться вкластись у терміни, він заплатить Білу Перкінсу в десять разів меншу суму – лише 100 000 доларів.