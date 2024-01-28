Американский регуляр Шон Диб нашел действенный способ улучшить свое здоровье и привести в порядок собственное тело. Владелец 6 брастелей WSOP, который существенно себя запустил, стал "жертвой" большого фаната разнообразных пари Билла Перкинса. Ребята поспорили на похудение. Имеются промежуточные результаты.

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В прошлом году бизнесмен и покерист Билл Перкинс пообещал миллион долларов Шону Дибу, если тому удастся снизить до 17% содержание жира в организме. На тот момент, а это был апрель 2023-го, габаритный покерист весил 134, 5 килограмма, а его тело на 40% состояло из жира. Диб принялся за дело, подключив тренеров и диетологов, и достиг очевидного прогресса.

По состоянию на 25 января этого года Шон Диб весит 100,7 кг, а залежи жира удалось снизить до 24%. Чтобы справиться с задачей у американца есть еще четыре месяца, дедлайн– старт Мировой серии покера, которая начнется 28 мая.

Чувствую себя хорошо. Впереди самые тяжелые 4 месяца, но я знаю, как все кончится. Это все результат командной работы – тренеров, нутрициолога, массажитса. Не хочу их подвести и выиграть эти деньги.

К слову, если Шону Дибу не удастся уложиться в сроки, он заплатит Биллу Перкинсу в десять раз меньшую сумму – всего 100 000 долларов.