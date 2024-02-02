Билл Перкинс выиграл более 5,4 миллионов долларов в живых турнирах и его часто можно увидеть за дорогой кэш-игрой в компании настоящих акул покера. Впрочем, интеллектуальная игра для американца – не более, чем хобби. На роскошную жизнь Перкинс зарабатывает другим.

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Билл Перкинс прошел путь от обычного клерка на бирже Уолл-стрит с зарплатой в 16 тысяч долларов в год до основателя компании, которая успешно занимается торговлей природным газом. Сегодня его состояние оценивается в более чем 55 миллионов баксов.

Я не боюсь рисковать, не боюсь упасть лицом в грязь. Я множество раз разорялся, но всегда знал, что смогу снова заработать кучу денег. Если у тебя такой бэкграунд, как у меня – клерк, водитель лимузина, случайные заработки – то даже путешествие на луну для тебя не предел, – делится Билл Перкинс.



Билл Перкинс с женой / Фото Justzagreb

А еще Билл Перкинс очень тщательно относится к рациональному использованию времени. Всегда пытается анализировать, стоит ли то или иное дело потраченных на него часов. Словом, максимально конвертирует собственное время в деньги, избавившись от всего лишнего.

Люди часто у меня спрашивают: "Как тебе удается так много успевать?". Ответ прост: я вообще не смотрю телевизор. По моим подсчетам, этот отказ "возвращает" мне два часа жизни ежедневно. Если у вас есть два свободных часа в сутки – можно успеть сделать много интересного и полезного, – рассказывает бизнесмен.



Билл Перкинс / Фото Triton Poker

А вот от покера 54-летний американец отказаться никак не может. По его словам, это один из способов пообщаться с друзьями, весело провести время и абстрагироваться от работы. Денег на главное свое хобби Перкинс не жалеет, но и "благотворительностью" за столом не занимается.

Если честно, даже играя на лимитах 500/1000 долларов онлайн, я чувствую, как сильно колотится мое сердце на префлопе. Эта сумма в контексте моих заработков – совершенно ничто. Но само осознание того, что я играю в покер на эти деньги, заставляет меня потеть. Это прекрасное ощущение. Торгуя газом, я рискую суммами в 50 раз больше, но это не дает мне таких эмоций.

В 2019 году Перкинс не отказал себе в удовольствии вкусить адреналина, рискнув суммой в 1 050 000 фунтов и сыграл в до сих пор самом дорогом турнире в истории. Шестое место тогда принесло бизнесмену рекордные призовые в карьере – 2,67 миллиона долларов. Такие выигрыши Билл Перкинс воспринимает спокойно, ведь с легкостью расстается с деньгами, "инвестируя" их в различные покерные пари.



Братья Джейми и Мэтью Степлс / Фото Инстаграм Джейми Степлса

В 2013 году Джеф Гросс "обобрал" Билла Перкинса на 550 000 долларов, набив тату с радужным флагом. В 2016-м на бизнесмене по 600 000 долларов заработали Дэн Билзерян и Брайан Раст, одолев на велосипедах за два дня путь из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес. Еще 150К Билл Перкинс заплатил братьям Стейплсам за интересное пари с весом. Джейми, который весил 138 кг, и Мэтью с весом 61 кг, за несколько месяцев сравнялись на чашах весов на отметке 85 килограммов.



Билл Перкинс / Фото Justzagreb

Любовь к экспериментам с собственным весом Билл Перкинс продолжает прививать коллегам по цеху до сих пор. Ждем развязку действующего пари с Шоном Дибом, где Перкинс может потерять 1 000 000 долларов.

Не жалеет Билл Перкинс средств и на благотворительность. Скажем, в 2016 году он выделил 1,5 миллиона долларов на строительство Спортивного центра в Университете Айовы. А в 2023-м пожертвовал почти 6 миллионов Детскому центру ДеПельчина.