Персі народився у 1876 році та працював директором друкарні в англійському місті Бристоль. Втім, на життя він заробляв здебільшого грою у покер. Саме з одного зі своїх виграшів Аллен у 1915 році виділив 500 фунтів на купівлю будинку з червоної цегли на березі моря в графстві Дорсет.

До теми Нью-Йорк легалізує онлайн-покер: чекають мільярдних прибутків

Ну ту мить район Сендбенкс не вважався престижним, однак, з роками став дуже популярним завдяки своїм пляжам. Його навіть охрестили "британським Палм-Біч".

Тож нині будинок, що був придбаний за 500 фунтів, оцінюють у понад 5 мільйонів. І, що цікаво, через більш ніж століття ним усе ще володіють нащадки Персі Алена.

Зараз вони живуть та насолоджуються цим будинком для відпочинку для двох гілок родини. Сам будинок не особливо фотогенічний, це просто квадратна коробка з галькою, але він був дуже величним для цієї місцевості, коли його будували,

– розповідає місцевий історик Джеремі Вотер.



Пляжі району Сендбенкс / cornwall-online

Алленам постійно надходять щедрі пропозиції щодо продажу унікального будинку, втім, поки родина воліє зберігати фамільну цінність, придбану їхнім пращуром завдяки покерним успіхам.

Поїздка на WSOP задарма

Американка Надя Магнус, яка виграла майже два мільйони доларів призових за кар’єру, відправить за власний кошт двох покеристок на Головну подію WSOP-2024. Перепустки вартістю 10 000 доларів отримають дівчата, які на момент закінчення розіграшу займатимуть дві верхні сходинки в жіночому рейтингу GPI, який сумує очки, здобуті в офлайн-турнірах.