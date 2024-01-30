Покеристка Надя Магнус, за доброю традицією, продовжує ділитись своїми призовими із іншими дівчатами, які представляють цю професію. Американка, яка виграла в живих турнірах 1 977 597 доларів, подарує два квитки на цьогорічний WSOP Main Event.

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Турнір в якому розігрують мільйони доларів і звання чемпіона світу з покеру, стартує 3 липня в Лас-Вегасі. А от імена переможниць гівевею Наді Магнус стануть відомі 31 травня. Перепустки вартістю 10 000 доларів отримають дівчата, які на момент закінчення розіграшу займатимуть дві верхні сходинки в жіночому рейтингу GPI, який сумує очки, здобуті в офлайн-турнірах.

Ще одна важлива умова – участь у розіграші беруть лише ті покеристки, які, за даними Hendon Mob, заробили за кар’єру не більше 150 000 доларів призових. В такий спосіб Надя Магнус підтримає дівчат, які у професії віднедавна. Не забуває американка підбадьорювати і тих, кому у інтелектуальній грі не дато посміхається фортуна. Ще один квиток на цьогорічний Main Event від Магнус отримає жінка, яка вилетіла найближче до баблу в Головній події 2023 року.