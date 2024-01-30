Покеристка Надя Магнус по доброй традиции продолжает делиться своими призовыми с другими девушками, представляющими эту профессию. Американка, выигравшая в живых турнирах 1 977 597 долларов, подарит два билета на WSOP Main Event в этом году.

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Турнир в котором разыгрывают миллионы долларов и звание чемпиона мира по покеру стартует 3 июля в Лас-Вегасе. А вот имена победительниц гивевея Нади Магнус станут известны 31 мая. Билеты стоимостью 10 000 долларов получат девушки, которые на момент окончания розыгрыша будут занимать две верхние строчки в женском рейтинге GPI, который суммирует очки добытые в офлайн-турнирах.

Еще одно важное условие – в розыгрыше принимают участие только те покеристки, которые по данным Hendon Mob заработали за карьеру не более 150 000 долларов призовых. Таким образом Надя Магнус поддержит девушек, которые в профессии с недавних пор. Не забывает американка подбадривать и тех, кому в интеллектуальной игре не слишком улыбается фортуна. Еще один билет на Main Event от Магнус получит женщина, которая вылетела ближе все к баблу в Главном событии 2023 года.