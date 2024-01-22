Звезда покера рассказала, что ее отец – гонщик, поэтому она с детства проводила каждые выходные на гоночной трассе. Сама же Фоксен занималась картингом и это впоследствии помогло соревноваться с соперниками уже не покерным столом.

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До 16 лет я сама участвовала в гонках на картинге, пока не переехала учиться. Картинг помог мне в покере, потому что это тоже сфера, в которой я соревновалась исключительно против мужчин. Мне всегда было комфортно в окружении парней, я никогда не пыталась доказать, что я лучше их,

– рассказала Фоксен в интервью Run it Once.

Поступив в Карлтонский университет в Оттаве на специальность криминология, Кристен покинула гонки, но и с обучением решила попрощаться за два курса до его завершения. Она выбрала карьеру профессиональной покеристки и не ошиблась. Только в турнирах Фоксен выиграли уже более 7 миллионов долларов, что является вторым результатом среди женщин в истории игры.

Разобралась с собственным мужем

Недавно Кристен получила свой второй титул на PokerGO Tour 2024, одолев в хедз-апе легендарного Даниэля Негреану. А чуть раньше за финальным столом покеристка выбила из турнира и своего мужа Алекса Фоксена, "переехав" его пару Тузов своими QQ.