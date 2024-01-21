Недавно мы рассказывали, как Кристен Фоксен укротила собственного мужа за покерным столом, переехав его тузов сетом дам. Лучшая покеристка по итогам прошлого года, наконец, одержала победу в том турнире. Алекс Фоксен со своеобразным реваншем не затягивал.

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Турнир за 25 500 долларов собрал поле из 50 входов. Не обошло событие и звездное покерное семейство, более того, Алекс и Кристен Фоксен сыграли за финальным столом. Жена в итоге сложила оружие на четвертом месте (117 325 долларов призовых), не устояв перед давлением чип-лидера Кевина Рабичева. С ним наконец поквитался муж Кристен.



Алекс и Кристен Фоксен / Фото PokerNews

Алекс Фоксен начинал борьбу за финальным столом с одним из самых коротких стеков, но сумел несколько раз удвоиться и, выйдя ухедз-ап, обуздал одного из лучших онлайн-игроков в истории. В решающей раздаче Рабичев отважился на хироу-кол с QJ на доске AA-7-4-9. Фоксен показал карманных валетов и забрал главный приз – 426 075 долларов призовых. Раннер-ап удовлетворился выплатой в 284 050 долларов.