Дэвид Колман начал 2024 год с впечатляющими результатами на покерной арене. Он уже выиграл три титула и заработал более 600 тысяч долларов за первые две недели января. Колман доказывает, что он является одним из лучших игроков в мире, и стремится добиться еще больших успехов в новом году.

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Первая победа: WPT Montreal Online 3 200 долларов Main Event

Колман одержал свою первую титульную победу 2024 10 января, когда он победил поле из 482 участников в главном событии WPT Montreal Online, который проходил на платформе partypoker. Он заработал 447 859 долларов за свой триумф, а также место в турнире WPT Tournament of Champions, запланированном на конец года.

Я был профессионалом в течение девяти лет, и я играл для удовольствия примерно 18 лет. Это моя первая в истории победа в живом турнире, поэтому я действительно рад сбросить с себя это бремя и я чувствую себя прекрасно,

– сказал Колман.

Вторая победа: PokerStars Blowout Series 5 200 долларов NLHE 8-Max, High Roller

Колман не остановился на одной победе и продолжил победную серию на PokerStars. 12 января он принял участие в турнире хайроллеров серии Blowout с бай-ином 5 200 долларов. Он обыграл поле из 196 игроков и завоевал второй титул 2024 года и 156 377 долларов призовых.



Дэвид Колман / pokeroff

Третья победа: PokerStars Blowout Series 1 050 долларов NLHE 8-Max, The Big Blowout

Дэвид продолжил свою триумфальную серию на PokerStars. 17 января он принял участие в крупном турнире серии Blowout с бай-ином 1050 долларов. Он победил поле с 6 922 игроками и получил третий титул 2024 года и 186 237 долларов призовых.

Этот турнир был одним из крупнейших по гарантированному призовому фонду в серии Blowout, который составлял 6,5 миллиона долларов. Колман снова показал свое преимущество над соперниками, выбивая шестерых из восьми игроков финального стола.

Колман стремится к новым высотам в 2024 году

Дэвид подтвердил свой статус одного из лучших покеристов в мире, выиграв три титула в первые две недели 2024 года. Дэвид также поднялся на четвертое место в списке самых прибыльных американских покеристов онлайн за всю историю, заработав более 13 миллионов долларов.

Колман хочет выиграть еще больше титулов, в том числе в престижных сериях, таких как SCOOP, WCOOP и WSOP. Он мечтает стать членом Poker Hall of Fame и занять свое место среди легенд покера.