Девід Колман почав 2024 рік з вражаючими результатами на покерній арені. Він вже виграв три титули та заробив понад 600 тисяч доларів за перші два тижні січня. Колман доводить, що він є одним з найкращих гравців у світі, і прагне досягти ще більших успіхів у новому році.

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Перша перемога: WPT Montreal Online 3 200 доларів Main Event

Колман здобув свою першу титульну перемогу 2024 року 10 січня, коли він переміг поле з 482 учасників у головному події WPT Montreal Online, який проходив на платформі partypoker. Він заробив 447 859 доларів за свій тріумф, а також місце у турнірі WPT Tournament of Champions, який запланований на кінець року.

Я був професіоналом протягом дев’яти років і я грав для задоволення приблизно 18 років. Це моя перша в історії перемога в живому турнірі, тому я справді радий скинути з себе цей тягар і я відчуваю себе чудово,

– сказав Колман.

Друга перемога: PokerStars Blowout Series 5 200 доларів NLHE 8-Max, High Roller

Колман не зупинився на одній перемозі і продовжив свою переможну серію на PokerStars. 12 січня він взяв участь у турнірі хайролерів серії Blowout з бай-іном 5 200 доларів. Він обіграв поле з 196 гравців і здобув другий титул 2024 року та 156 377 доларів призових.



Девід Колман / pokeroff

Третя перемога: PokerStars Blowout Series 1 050 доларів NLHE 8-Max, The Big Blowout

Девід продовжив свою тріумфальну серію на PokerStars. 17 січня він взяв участь у великому турнірі серії Blowout з бай-іном 1 050 доларів. Він переміг поле з 6 922 гравців і здобув третій титул 2024 року та 186 237 доларів призових.

Цей турнір був одним з найбільших за гарантованим призовим фондом у серії Blowout, який складав 6,5 мільйона доларів. Колман знову показав свою перевагу над суперниками, вибиваючи шістьох з восьми гравців фінального столу.

Колман прагне до нових висот у 2024 році

Девід підтвердив свій статус одного з найкращих покеристів у світі, вигравши три титули у перші два тижні 2024 року. Девід також піднявся на четверте місце у списку найбільш прибуткових американських покеристів онлайн за всю історію, заробивши понад 13 мільйонів доларів.

Колман хоче виграти ще більше титулів, зокрема в престижних серіях, таких як SCOOP, WCOOP та WSOP. Він мріє стати членом Poker Hall of Fame і зайняти своє місце серед легенд покеру.