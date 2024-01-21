Нещодавно ми розповідали, як Крістен Фоксен приборкала власного чоловіка за покерним столом, переїхавши його тузів сетом дам. Найкраща покеристка за підсумками минулого року, зрештою, здобула перемогу в тому турнірі. Алекс Фоксен зі своєрідним реваншем не затягував.

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Турнір за 25 500 доларів зібрав поле із 50 входів. Не оминуло подію і зіркове покерне сімейство, ба більше, Алекс і Крістен Фоксен зіграли за фінальним столом. Дружина у підсумку склала зброю на четвертому місці (117 325 доларів призових), не встоявши перед тиском чип-лідера Кевіна Рабічова. З ним зрештою поквитався чоловік Крістен.



Алекс і Крістен Фоксен / Фото PokerNews

Алекс Фоксен розпочинав боротьбу за фінальним столом з одним із найкоротших стеків, але зумів кілька разів подвоїтись і, вийшовши ухедз-ап, приборкав одного із найкращих онлайн-гравців в історії. У вирішальній роздачі Рабічов відважився на хіроу-кол із Q-J на дошці A-A-7-4-9. Фоксен показав кишенькових валетів і забрав головний приз – 426 075 доларів призових. Раннер-ап задовольнився виплатою у 284 050 баксів.