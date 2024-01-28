Поштовхом до такого рішення стали економічні труднощі штату. Нью-Йорк очікує потенційний дефіцит бюджету близько 7 мільярдів доларів на наступний фінансовий рік. Відтак, влада шукає нові шляхи наповнення казни.

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Законопроєкт щодо легалізації онлайн покеру вніс сенатор Джозеф Аддаббо. Очікується, що такий крок дозволить штату заробляти близько 1 мільярда доларів щороку, завдяки ставці на прибуток аж 30,5 відсотків.

Ми отримали багато схвальних відгуків. Я сподіваюся, що це відправна точка, у якій ми зможемо провести необхідні дискусії під час бюджетного процесу,

– каже Аддаббо.

Що відомо про онлайн покер у США Зараз онлайн покер у США легальний в штатах Нью-Джерсі, Пенсильванія, Делавер, Мічиган, Коннектикут, Род-Айленд, Західна Вірджинія і, звісно, ігровій столиці світу – Неваді, де розташований Лас-Вегас.

Очікується, що приєднання 20-мільйонного Нью-Йорку до когорти штатів, де онлайн покер є легальним, дозволить і самій індустрії зробити значний крок уперед, зокрема, в тому, що стосується розміру призових фондів у турнірах.

Як Філ Хельмут заробляє сотні мільйонів доларів поза покером

Легендарний покерист Філ Хельмут, який є рекордсменом за кількістю браслетів WSOP (17), виявився ще й успішним інвестором. Філ має часку у більш ніж 20 компаніях, а сумарна вартість його акцій перевалює на 100 мільйонів доларів.