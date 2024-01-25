Один із найбільш престижних навчальних закладів США Массачусетський технологічний інститут навчає й майбутніх покеристів. В рамках програми MIT Open Learning у вузі стартували два онлайн-курси: "Теорія та аналітика покеру" та "Як перемагати у Техаському Холдемі".

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Покерні курси, які будуть безкоштовними, можна знайти на офіційному сайті навчального закладу. Долучитись зможе кожен охочий, мова – англійська. В пакеті будуть доступні навчальні матеріали, а викладатимуть професори, які про гру знають не з чуток.

Я кілька років професійно грав у покер, вивчаючи фінанси в університеті Вілланова. Однак замість професії покериста обрав трейдинг. Цей напрямком дався дуже легко завдяки моєму досвіду за столами та інтересу до концепції теорії ігор. Хочу, щоб у студентів MIT також була така можливість, – розповів викладач курсу Кевін Дезмонд.

Добре знайомий із інтелектуальною грою й професор Вілл Ма, який вестиме курс "Як перемагати у Техаському Холдемі". Викладач у минулому виграв понад 680 000 в живих покерних турнірах. До слова, з 2012-го року на території кампусу Массачусетського технологічного інституту діє покерний клуб.