Престижний турнір серії RunGood Poker Series відбувався в американському місті Талса. Вхідний квиток коштував 800 доларів, а самі змагання тривали упродовж трьох днів і зібрали 558 входів. Тож загальний призовий фонд сягнув солідних 390 600 доларів.

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У фінальний день гра тривала аж 11 годин і найвитривалішим у цьому марафоні виявився саме вчитель старших класів Тодд Таккер. У хедз-апі він завдяки фул-хаусу у вирішальній роздачі переміг Девіда Макфілі. Цей успіх приніс Таккеру 73 242 долари призових.

Цікаво, що це навіть не найбільший виграш вчителя за покерним столом. У липні 2023 року він виграв понад 97 тисяч доларів у головній події WSOP Circuit. Водночас якихось грандіозних планів на свої призові Тодд немає:

Я просто сім’янин з Арканзасу... Я виріс в Арканзасі, живу в Арканзасі і викладаю в Арканзасі. В мене є дві доньки, які займаються різними справами, тож більша частина грошей піде саме на них.

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Щоправда, для Таккера ця перемога може стати лише початком серйозних змін у житті. Річ у тому, що він завоював не лише призові, але й право участі в турнірі Dream Seat Invitational, переможець якого потрапить у телевізійний фрірол PokerGO Tour Championship, де розігруватиметься 1 мільйон доларів.

Супермама, що стала покерною сенсацією

Коментаторка покерних турнірів Кейсі Лін Мілс нещодавно стала справжньою сенсацією етапу Світової серії, що відбувався в Оклахомі. Дівчина відклала мікрофон, аби позмагатися з тими, про кого зазвичай розповідає, і результат вийшов вражаючим. Кейсі виграла одразу два турніри, заробивши понад 80 тисяч доларів.

Мілс зізналася, що головним мотиватором для її успіхів став син, який уболівав за матусю з дому.