Одно из самых престижных учебных заведений США Массачусетский технологический институт обучает и будущих покеристов. В рамках программы MIT Open Learning в вузе стартовали два онлайн-курса: "Теория и аналитика покера" и "Как побеждать в Техасском Холдеме".

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Покерные курсы, которые будут бесплатными, можно найти на официальном сайте учебного заведения. Приобщиться сможет каждый желающий, язык – английский. В пакете будут доступны учебные материалы, а преподавать будут профессора, которые об игре знают не понаслышке.

Я несколько лет профессионально играл в покер, изучая финансы в университете Вилланова. Однако вместо профессии покериста выбрал трейдинг. Это направление далось очень легко благодаря моему опыту за столами и интересу к концепции теории игр. Хочу, чтобы у студентов MIT также была такая возможность, – рассказал преподаватель курса Кевин Дезмонд.

Хорошо знаком с интеллектуальной игрой и профессор Уилл Ма, который будет вести курс "Как побеждать в Техасском Холдеме". Преподаватель в прошлом выиграл более 680 000 в живых покерных турнирах. К слову, с 2012-го года на территории кампуса Массачусетского технологического института действует покерный клуб.