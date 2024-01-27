Невдовзі Хельмут навіть читатиме лекції в Інституті приватних інвесторів у Лос-Анджелесі та в Стенфорді. Не так давно у подкасті Ніка Вертуччі Філ розповів, що активно бере участь у різних стартапах та особисто вкладається у цікаві проєкти.

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Зараз Хельмут має частку аж у 23 компаніях, і 21 з них починала свій шлях саме як стартап, засновники якого звертались до Хельмута за інвестиціями та консультаціями. За свої послуги Хельмут просив від 1% до 3% акцій. На оцінку кожного нового стартапу, що потрапляє у сферу його інтересів, покерист виділяє 10 годин.

Точна сума, яку Філ заробив на інвестиціях невідома, але ще у 2022 році покерист хвалився, що тільки акцій у нього майже на 100 мільйонів доларів.

Що відомо про Філа Хельмута 59-річний американський покерист Філ Хельмут – світовий рекордсмен за кількість виграних браслетів WSOP. Їх у нього аж 17. За кар’єру Філ заробив понад 29 мільйонів доларів призових лише в живих турнірах.

Головні зірки сучасного покеру

24 лютого відбудеться церемонія Global Poker Awards, яка є покерним аналогом голлівудського Оскара. Уже відомо, що гравцем року став Бін Венг, а найкращою покеристкою Крістен Фоксен. Утім, в решті номінацій ще зберігається інтрига.