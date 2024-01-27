Переможці у головних номінаціях стали відомі трохи раніше, тож вони приїдуть лише забрати свої статуетки. Гравцем року став Бін Венг, а найкращою покеристкою вже вчетверте визнали Крістен Фоксен.
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Водночас залишається ще чимало цікавих номінацій, у яких досі жива інтрига.
На звання "Найскладніший опонент" претендують Айк Хекстон, Джейсон Кун, Алекс Фоксен та Стівен Чідвік. Цікаво, що останній потрапляє до цієї категорії щороку, а перемагав уже двічі.
У номінації "Прорив року" змагаються Янс Арендс, який виграв браслет WSOP, Вільям Копп, що теж вдало виступи на Світовій серії, Семюель Лаcковіч, який провів яскравий сезон на WPT та бізнесмен із Індії Сантош Суварна – він виграв найдорожчий турнір WSOP Europe 2023.
За титул "Найкращий стрімер" поборються Кевін Мартін, Бен Спрег, Лекс Фельдхус та Берт Стівенс.
З-поміж іншого нагороди дістануться також найкращому коментатору, ведучому подкасту, турнірному директору, влогеру, контен-мейкеру та іншим. Загалом роздадуть аж 20 статуеток.
Покер на круїзному лайнері
Навесні 2024 року організатори WPT проведуть один з етапів своєї серії на борту круїзного лайнера під час морської подорожі. Головна подія змагань матиме призовий фонд 1 мільйон доларів, а вхід коштуватиме 5 тисяч баксів.