Переможці у головних номінаціях стали відомі трохи раніше, тож вони приїдуть лише забрати свої статуетки. Гравцем року став Бін Венг, а найкращою покеристкою вже вчетверте визнали Крістен Фоксен.

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Водночас залишається ще чимало цікавих номінацій, у яких досі жива інтрига.

На звання "Найскладніший опонент" претендують Айк Хекстон, Джейсон Кун, Алекс Фоксен та Стівен Чідвік. Цікаво, що останній потрапляє до цієї категорії щороку, а перемагав уже двічі.

У номінації "Прорив року" змагаються Янс Арендс​, який виграв браслет WSOP, Вільям Копп, що теж вдало виступи на Світовій серії, Семюель Лаcковіч, який провів яскравий сезон на WPT та бізнесмен із Індії Сантош Суварна – він виграв найдорожчий турнір WSOP Europe 2023.

За титул "Найкращий стрімер​" поборються Кевін Мартін, Бен Спрег, Лекс Фельдхус та Берт Стівенс.

З-поміж іншого нагороди дістануться також найкращому коментатору, ведучому подкасту, турнірному директору, влогеру, контен-мейкеру та іншим. Загалом роздадуть аж 20 статуеток.

Покер на круїзному лайнері

Навесні 2024 року організатори WPT проведуть один з етапів своєї серії на борту круїзного лайнера під час морської подорожі. Головна подія змагань матиме призовий фонд 1 мільйон доларів, а вхід коштуватиме 5 тисяч баксів.