Покерний регуляр Кріс не вигадав нічого кращого, ніж освідчитись своїй подрузі Джен під час масштабного турніру в закладі Lodge Card Club. Жінка до покеру також не байдужа – працює дилером.

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Знакова для пари подія відбулась під час покерного івенту, який зібрав 5 200 входів. На момент освідчення спортсмени змагались за 82-ма столами. Утім, усі баталії на кілька хвилин стихли – покеристи затамували подих в очікуванні позитивної відповіді від обраниці їхнього колеги Кріса.

Як бачимо, Джен добряче полоскотала нерви своєму бойфренду, влаштувавши покеристу своєрідний слоурол. Але, на щастя, відповіла "так".