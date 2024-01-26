Покерный регуляр Крис не придумал ничего лучшего, чем сделать предложение своей подруге Джен во время масштабного турнира в заведении Lodge Card Club. Женщина к покеру тоже не безразлична – работает дилером.

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Знаковое для пары событие произошло во время покерного ивента, который собрал 5 200 входов. На момент признания спортсмены соревновались за 82 столами. Впрочем, все баталии на несколько минут стихли – покеристы затаили дыхание в ожидании положительного ответа от избранницы их коллеги Криса.

Как видим, Джен изрядно пощекотала нервы своему бойфренду, устроив покеристу своеобразный слоурол. Но, к счастью, ответила "да".