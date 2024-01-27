Вскоре Хельмут будет даже читать лекции в Институте частных инвесторов в Лос-Анджелесе и в Стэнфорде. Не так давно в подкасте Ника Вертуччи Фил рассказал, что активно участвует в разных стартапах и лично вкладывается в интересные проекты.

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Сейчас Хельмут имеет долю в 23 компаниях, и 21 из них начинала свой путь именно как стартап, основатели которого обращались к Хельмуту за инвестициями и консультациями. За свои услуги Хельмут просил от 1 до 3% акций. На оценку каждого нового стартапа, что попадает в сферу его интересов, покерист выделяет 10 часов.

Точная сумма, которую Фил заработал на инвестициях неизвестна, но еще в 2022 году покерист хвастался, что только акций у него почти на 100 миллионов долларов.

Что известно о Фила Хельмуте 59-летний американский покерист Фил Хельмут – мировой рекордсмен за количество выигранных браслетов WSOP. Их у него 17. За карьеру Фил заработал более 29 миллионов долларов призовых только в живых турнирах.

Главные звезды современного покера

24 февраля состоится церемония Global Poker Awards, которая является покерным аналогом голливудского Оскара. Уже известно, что игроком года стал Бин Венг, а лучшей покеристкой Кристен Фоксен. Впрочем, в остальных номинациях еще сохраняется интрига.