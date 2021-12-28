Брязкання фішок ми знову почули наприкінці січня цього року. Старт своєрідному покерному ренесансу дав Лас-Вегас, який прийняв перший турнір для хайролерів в рамках PokerGo Tour.

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Згодом, впродовж року товстосуми регулярно мірялись стеками не лише в стінах закладів столиці грального бізнесу. Для більш широкого загалу у березні відбулись перші турніри Wynn Spring Classic. Покеристів знову люб’язно приймав Лас-Вегас.



Українські покеристи в Одесі / фото PokerMatch

Поступово від ковіду почала оговтуватись і покерна Європа. Чехія, Росія, Білорусь, Великобританія знову відчули атмосферу живої гри. На початку літа своєї черги дочекався і український покер. В червні в Харкові відгримів Чемпіонат України зі спортивного покеру. Згодом, у серпні естафету перехопила Одеса, яка прийняла офлайн-серію PokerMatch UA Millions. Насамкінець Харків поставив масну крапку Гранд-фіналом Чемпіонату України, який відбувся в грудні.



Чемпіон WSOP Main Event 2021 Корай Адемір / фото wsop.com

У вересні покеристи завітали на Північний Кіпр, аби розім’ятись перед головним камбеком сезону. 30 вересня після річної перерви до Лас-Вегасу повернулась Світова серія покеру, яка очікувано викликала шалений ажіотаж. А от Європейському покерному туру у 2021 році не вдалось повноцінно повернутись у гру. Чеський етапі EPT наприкінці року довелось поставити на паузу.



Покер в 2022 році / фото wsop.com

Прага обіцяє відновитись до березня 2022 року, згодом головний європейський фестиваль пакує валізи до Сочі. Буде чим зайнятись гравцям і у перші місяці нового року. Київ відкриє покерний рік live-серію турнірів PokerMatch UA Millions. Паралельно свої двері для живої гри обіцяють відчинити казино Сан-Марино, Англії та Швейцарії. А от Світова серія покеру, якщо не виникне форс-мажорів, наступного року повернеться до звичного календаря і стартує наприкінці травня.