В 2020 році етап Європейського покерного туру в Празі скасували, а цьогорічний попередньо перенесли на наступний рік.

Читайте також: Грандіозний фінал року на PokerMatch: 26 500 000 гривень гарантії у Winter Poker Cup

В середині цього тижня у Чехії зафіксували 25 000 нових випадків зараження коронавірусом і це у країні із 10-мільйонним населенням. Відтак, з 25 листопада в Чехії оголосили надзвичайну ситуацію і ввели серйозні карантинні обмеження. Організаторам настільки масової події як етап EPT, також довелось відступити. Нова дата серії наразі невідома.

Цікаво, що інший масштабний покерний фестиваль, який зараз відбувається у Чехії, схоже, таки дограють. Організатори європейської версії WSOP у Розвадові запевняють, що усі заплановані турніри відбудуться. Щоправда, довелось дещо підкорегувати розклад.