Попри серйозні коронавірусні обмеження в Чехії, покеристи з усіх куточків Європи не знехтували нагодою долучитись до такого престижного фестивалю.

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Вже у першому турнірі серії за 350 євро за трофей боролись майже 1 800 учасників, а це один із наймасовіших івентів в історії WSOPE. Гарантію, відтак, перевершили більш як на 10% відсотків, а чемпіон Антонело Ферайоло став багатшим на 77 тисяч євро.

Активно тамували покерний голод й учасники івенту за 1 350 євро. Тут гарантію у 600 тисяч євро узагалі "не помітили", її перебили у 2,5 рази. Залишається лише здогадуватись, наскільки масовими будуть найбільш престижні турніри. Мова про турнір хайролерів за 25 000 євро з гарантією у мільйон, і Main Event за 10 350 євро, де найкращі гарантовано поділять 5 мільйонів.