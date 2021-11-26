Несмотря на серьезные коронавирусные ограничения в Чехии, покеристы со всех уголков Европы не упустили возможность приобщиться к такому престижному фестивалю.

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Уже в первом турнире серии с бай-ином 350 евро за трофей боролись почти 1 800 участников, а это один из самых массовых ивентов в истории WSOPE. Гарантию, значит, превзошли более чем на 10% процентов, а чемпион Антонело Ферайоло стал богаче на 77 тысяч евро.

Активно утоляли покерный голод и участники ивента за 1 350 евро. Здесь гарантию в 600 тысяч евро вообще "не заметили", ее перебили в 2,5 раза. Остается только догадываться, насколько массовыми будут наиболее престижные турниры. Речь о турнире хайроллеров за 25 000 евро с гарантией в миллион, и Main Event – за 10 350 евро, где лучшие гарантированно разделят 5 миллионов.