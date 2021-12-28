Бряцание фишек мы снова услышали в конце января этого года. Старт своеобразному покерному ренессансу дал Лас-Вегас, принявший первый турнир для хайроллеров в рамках PokerGo Tour.

Читайте также: Участники зимнего покерного кубка разделили более 27 600 000 призовых гривен

Впоследствии, в течение года толстосумы регулярно мерялись стеками не только в стенах заведений столицы игорного бизнеса. Для более широкой общественности в марте состоялись первые турниры Wynn Spring Classic. Покеристов снова любезно принимал Лас-Вегас.

Украинские покеристы в Одессе / фото PokerMatch

Постепенно от ковида начала приходить в себя и покерная Европа. Чехия, Россия, Беларусь, Великобритания вновь почувствовали атмосферу живой игры. В начале лета своей очереди дождался и украинский покер. В июне в Харькове отгремел Чемпионат Украины по спортивному покеру. Впоследствии, в августе эстафету перехватила Одесса, которая приняла офлайн-серию PokerMatch UA Millions. Наконец Харьков поставил жирную точку Гранд-финалом Чемпионата Украины, который состоялся в декабре.

Чемпион WSOP Main Event 2021 Корай Адемир / фото wsop.com

В сентябре покеристы посетили Северный Кипр, чтобы размяться перед главным камбэком сезона. 30 сентября после годичного перерыва в Лас-Вегас вернулась Мировая серия покера, которая ожидаемо вызвала бешеный ажиотаж. А вот Европейскому покерному туру в 2021 году не удалось полноценно вернуться в игру. Чешский этап EPT в конце года пришлось поставить на паузу.

Покер в 2022 году / фото wsop.com

Прага обещает восстановиться к марту 2022 года, впоследствии главный европейский фестиваль пакует чемоданы в Сочи. Будет чем заняться игрокам и в первые месяцы нового года. Киев откроет покерный год live-серией турниров PokerMatch UA Millions. Параллельно свои двери для живой игры обещают открыть казино Сан-Марино, Англии и Швейцарии. А вот Мировая серия покера, если не возникнет форс-мажоров, в следующем году вернется к привычному календарю и стартует в конце мая.