Ці дві гри небезпідставно називають інтелектуальними видами спорту. Навчитись грати у покер, чи у шахи можна за короткий проміжок часу, а от, аби стати справжнім майстром, може не вистачити і цілого життя.

Незабаром український покер-рум PokerMatch і шахова інтернет-збірна України Team Ukraine випробують на універсальність гравців, які захоплюються обома дисциплінами. З 25 по 27 грудня відбудеться унікальний турнір "Гра королів", в якому розіграють 250 000 гривень.

Читайте також: Заробив мільйони і попрощався з покером: відомий хайролер завершив кар’єру

Герої нашого рейтингу точно не пасли б задніх у шахово-покерному турнірі, адже на власному прикладі продемонстрували, що можна досягти успіху в обох інтелектуальних видах спорту.

Ден Сміт



Ден Сміт. Фото: pokernews.com

Представляти Дена Сміта у покерній тусовці немає потреби. 31 річний американець посідає 5 місце в рейтингу найбільш успішних в історії гравців в турнірий "живий" покер. Сума загальних призових американця уже подолала позначку у 36,7 мільйона доларів. Такому успіху Ден Сміт завдячує, зокрема, і шахам, якими активно займався, коли був тінейджером. Згодом обрав іншу професію і не прогадав. Зрештою, крім гри у покер, Ден Сміт є одним із найбільш відомих покерних благодійників.

Ден Харрінгтон



Ден Харрінгтон. Фото: Poker Central

Ветеран покерного цеху Ден Харрінгтон не з чуток знає, що таке трофеї і великі призові, здобуті у покерних баталіях. Чемпіон світу з покеру 1995 року накопичив за кар’єру понад 6,6 мільйона доларів. Утім, і з шахами американець на ти. Ден Харрінгтон є Національним майстром із шахів, а в 1971 році навіть виграв чемпіонат штату Массачусетс.

Ілон Шварц



Ілон Шварц. Фото: wsop.com

Ілону Шварцу шахи довгий час допомагали заробляти на хліб з маслом. Американець отримував свої перші гроші ще у 90-х, граючи в шахи у парках Нью-Йорка. Згодом, у 2000 році Шварц познайомився і з покером і відтоді закоханий в обидві гри. Покер, слід сказати, став для нього не лише розвагою. Ілон Шварц фінішував четвертим у Головній події WSOP у 2009 році і виграв майже 3,8 мільйони доларів. Загалом, гра у покер принесла американцю понад 5,1 мільйона доларів. Активно підтримує Шварц форму і у шахах, він перебуває на 2258 місці у світовому рейтингу.

Джеф Сервер



Джеф Сервер. Фото: pokernews.com

Джеф Сервер був справжнім шаховим вундеркіндом – в ранньому дитинстві канадець міг дати фору куди більш досвідченим гравцям. У 1986 році він здобув титул чемпіона світу у категорії до 10 років. Зрештою, малий Джеф Сервер служив образом одного із персонажів кінострічки «У пошуках Боббі Фішера». Шахи, канадець, утім покинув у ранньому віці. А от покеру присвятив левову частку свого життя. В активі Джефа Сервера 836 тисяч доларів призових.

Олександр Грищук



Олександр Грищук. Фото: FIDE

Сьогодні Олександра Грищука за покерним столом можна зустріти частіше, аніж за шахівницею. Російський гросмейстер наполегливо опановує покер і досяг чималих результатів, насамперед в онлайні (за різними даними виграв кілька сотень тисяч доларів). Утім, звісно, найбільшої слави Грищук здобув у шахових баталіях. Він триразовий чемпіон світу з бліцу, а сьогодні є одним із претендентів на головну шахову корону. Росіянин бере участь у турнірі претендентів за право зіграти із чиним чемпіоном світу Магнусом Карлсеном.

Ельміра Скрипченко



Ельміра Скрипченко. Фото: FIDE

Донька двох тренерів із шахів Ельміра Скрипченко була приреченою із вибором професії. Утім, аж ніяк не шкодувала, що продовжила шахову династію. Ельміра приміряла світову корону серед дівчат віком до 16 років. Згодом, у 2001 році виграла дорослий чемпіонат Європи. Двоє друзів-шахістів познайомили дівчину із покером і вона уже в дебютному турнірі втерла носа обом. У підсумку, за свою нетривалу покерну кар’єру француженка виграла у живих турнірах понад 261 тисячу доларів.

Люк ван Велі



Люк ван Велі. Фото: FIDE

Цей поважний дядько сьогодні носить звання голландського сенатора. Але ім’я собі Люк ван Велі зробив не у політиці. В 2001 році гросмейстер перебував на 10 місці у світовому рейтингу, вигравши не один турнір. Зокрема, 8 разів голландцю не було рівних у національній першості, а у 2005 році ван Велі допоміг своїй збірній тріумфувати у командному чемпіонаті Європи. У покері результати сенатора куди скромніші, щоправда понад 80 тисяч доларів у живих турнірах Люк ван Велі таки заробив.