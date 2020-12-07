З 25 по 27 грудня в мережі Інтернет відбудеться унікальний турнір, який поєднає прихильників двох інтелектуальних ігор – шахів та покеру. В боротьбі за солідні призові кожен учасник "Гри королів" повинен добре зарекомендувати себе в обох дисциплінах.

Безпрецедентну подію організують PokerMatch Ukraine і Team Ukraine, а баталії відбудуться у два етапи на платформах chess.com і pokermatch.com. Вхід у турнір абсолютно безкоштовний. Для участі у змаганнях потрібно зареєструватись на обох ресурсах і виконати ще кілька простих процедур. Більш детальна інформація на офіційному сайті PokerMatch.

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25 грудня о 20:00 за київським часом на chess.com стартує перший, шаховий етап. Змагання відбуватимуться у форматі бліц (3 хвилини на партію + 2 секунди за кожний хід) за швейцарською системою. Переможець партії отримає одне очко, по пів бали суперники поділять в разі нічиєї. За дотриманням правил чесної гри стежитиме комісія chess.com. Незалежно від підсумкових результатів виступу у шахових баталіях, кожен їх учасник отримає квиток у покерний етап.

Власне, покерна частина "Гри королів" стартує на PokerMatch 27 грудня о 17:00. Турнір відбуватиметься у форматі хедз-ап за олімпійською системою. Стартовий стек – 1 500 фішок, тривалість рівнів – 5 хвилин. До покерного івенту допустять лише тих гравців, які брали участь у шаховому турнірі "Гри королів". Система підрахунку балів обох етапів змагання – за посиланням.

Зрештою, максимальні шанси на перемогу будуть у найбільш універсальних гравців. А поборотись буде за що. Загальний призовий фонд унікального шахово-покерного турніру – 250 000 гривень. До призової зони потраплять 10 найкращих, а чемпіонові дістанеться 70 000 тисяч.