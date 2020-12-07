С 25 по 27 декабря в сети Интернет состоится уникальный турнир, который объединит поклонников двух интеллектуальных игр – шахмат и покера. В борьбе за солидные призовые каждый участник "Игры королей" должен хорошо зарекомендовать себя в обеих дисциплинах.

Беспрецедентное событие организуют PokerMatch Ukraine и Team Ukraine, а баталии пройдут в два этапа на платформах chess.com и pokermatch.com. Вход в турнир абсолютно бесплатный. Для участия в соревнованиях нужно зарегистрироваться на обоих ресурсах и выполнить еще несколько простых процедур. Более подробная информация на официальном сайте PokerMatch.

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25 декабря в 20:00 по киевскому времени на chess.com стартует первый шахматный этап. Соревнования будут проходить в формате блиц (3 минуты на партию + 2 секунды за каждый ход) по швейцарской системе. Победитель партии получит одно очко, по полбалла соперники поделят в случае ничьей. За соблюдением правил честной игры будет следить комиссия chess.com. Независимо от итоговых результатов выступления в шахматных баталиях каждый их участник получит билет на покерный этап.

Собственно, покерная часть "Игры королей" стартует на PokerMatch 27 декабря в 17:00. Турнир будет проходить в формате хедз-ап по олимпийской системе. Стартовый стек 1 500 фишек, продолжительность уровней – 5 минут. К покерному ивенту допустят лишь тех игроков, которые принимали участие в шахматном турнире "Игры королей". Система подсчета баллов обоих этапов соревнования – по ссылке.

В конце концов, максимальные шансы на победу будут у самых универсальных игроков. А побороться будет за что. Общий призовой фонд уникального шахматно-покерного турнира – 250 000 гривен. В призовую зону попадут 10 лучших, а чемпиону достанется 70 000 тысяч.