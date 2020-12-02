Спортсменов ждет 93 ивента по Холдему, Омахе и Китайскому покеру.

Предновогодняя праздничная лихорадка начинается прямо сейчас, друзья! С 4 по 27 декабря на PokerMatch пройдет новая зажигательная турнирная серия Cocktail PONT с общим призовым фондом 21 000 000 гривен!

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Каждый день вы сможете попробовать силы в четырех турнирах по разным видам покера, один из которых, к тому же, пройдет в формате прогрессивного нокаута. Правила вполне традиционные: формат мульти-энтри (в OFC — ре-энтри), с ребаями и аддонами. Ну а тем, кто зарегистрируется до старта турнира, — плюс 10% к стеку!

В программе новой серии запланировано 93 турнира по безлимитному Холдему, Омахе и OFC с бай-инами от 100 гривен. А гарантии достигнут невероятных 2 000 000 гривен! Эта потрясающая сумма будет разыграна в заключительный день серии в турнире Main Cocktail PKO. Стартовый взнос составит всего 500 гривен!

На этом, конечно же, список приятных подарков не заканчивается! Поклонников длинных турнирных дистанций и дополнительных призовых ждет борьба в "Коктейльной Турниромании" с призовым фондом 500 000 гривен, а новички смогут получить билеты в главные турниры серии по Китайскому покеру и Омахе с помощью ежедневных бесплатных турниров!

Ищите подробные условия и расписание всех ивентов на официальной странице PokerMatch и погружайтесь в праздничные турнирные баталии. Возможно, именно вы станете лучшим игроком Cocktail PONT! Удачи!

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