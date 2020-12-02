На спортсменів чекає 93 івенти з Холдему, Омахи та Китайського покеру.

Передноворічна святкова лихоманка починається просто зараз, друзі! З 4 по 27 грудня на PokerMatch пройде нова запальна турнірна серія Cocktail PONT із загальним призовим фондом 21 000 000 гривень!

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Кожного дня ви зможете спробувати сили в чотирьох турнірах із різних видів покеру, один з яких, до того ж, пройде в форматі прогресивного нокауту. Правила цілком традиційні: формат мульти-ентрі (в OFC — ре-ентрі), з ребаями і аддонами. Ну а тим, хто зареєструється до старту турніру, — плюс 10% до стеку!

У програмі нової серії заплановано 93 турніри з Безлімітного Холдему, Омахи й OFC з бай-інами від 100 гривень. А гарантії сягнуть неймовірних 2 000 000 гривень! Ця приголомшлива сума буде розіграна в заключний день серії в турнірі Main Cocktail PKO. Стартовий внесок у нього складе лише 500 гривень!

На цьому, звичайно ж, список приємних подарунків не закінчується! Прихильників довгих турнірних дистанцій і додаткових призових чекає боротьба в "Коктейльній Турніроманії" з призовим фондом 500 000 гривень, а новачки зможуть отримати квитки в головні турніри серії з Китайського покеру й Омахи за допомогою щоденних безкоштовних турнірів!

Шукайте детальні умови та розклад турнірів на офіційній сторінці PokerMatch і занурюйтесь у святкові турнірні баталії. Можливо, саме ви станете найкращим гравцем Cocktail PONT! Щасти!

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