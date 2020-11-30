На PokerMatch розіграли понад 25 000 000 гривень у покерних турнірах.

У найбільшому українському румі PokerMatch завершилася серія "Кубок України з онлайн-покеру". За 24 дні епічних битв гравці зробили більш ніж 76 400 входів в івенти серії та розділили між собою 25 788 800 гривень призових!

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Наймасовішим івентом став турнір "Кубок Єдності", що зібрав понад 6500 покеристів, а найбільші призові записав на свій рахунок volnaya_, який став чемпіоном Кубка Одеси. Всього за один вечір гравець заробив 210 000 гривень! Оце так цифри!



Стас "shrekpoker91" Галатенко. Фото: PokerMatch

Знайшлися й ті спортсмени, які змогли розвинути свій успіх і здобути по дві та більше нагороди. Лідером серед них став досвідчений покерист Стас "shrekpoker91" Галатенко, який поповнив свою скарбничку трофеїв відразу на 4 нагороди! Крім того, саме Стас виграв найбільше призових протягом серії — понад 380 000 гривень.

За ним розташувався ava з трьома перемогами в резюме, а mozok911, land_seal та ivannessaa оформили чемпіонські дублі.

Звичайно ж, не обійшлося і без перемог стрімерів та амбасадорів PokerMatch. Чемпіонські титули завоювали Влад "Sidkaaaa", Ігор "Netigor" і Ольга "Mangusta" Єрмольчева.



Іванна "ivannessaa" Соя. Фото: PokerMatch

Також варто відзначити несподівану розв'язку в двох Турніроманіях із загальним призовим фондом 600 000 гривень. Нагадаємо, що з самого старту серії лідерство в них утримували mystery_xx і alkash69, яким вдавалося відбивати всі атаки конкурентів.

І якщо mystery_xx все ж таки переміг у Турніроманії "Глобал" і заробив додаткові 55 000 гривень, то тріумфатором Турніроманії "Титул" став mow3r! Цей гравець забрав перемогу в мільйоннику Кубок Кропивницького і мало не на останніх метрах дистанції обійшов усіх супротивників! Чудова гра та заслужені 55 000 гривень до банкролу!

З усіма результатами й рекордами Кубка України можна ознайомитися на офіційній сторінці PokerMatch.

Понад три тижні яскравої гри в Кубку України пролетіли як один день, але не варто засмучуватися — попереду нові серії, найближча з яких — Coctail PONT — стартує на PokerMatch уже 4 грудня.

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