Павло "palyaaa" Колінковський дістався фінального столу престижного турніру в онлайні, гарантія якого здолала позначку у 5 мільйонів доларів. В івенті з бай-іном 5 300 Колінковський залишив за спиною більше тисячі суперників і поповнив банкрол солідними призовими.

Український онлайн-регуляр, пройшовши довгий шлях, першим покинув фінальний стіл і забрав на 65 331 долар. Після того, як з боротьби вибули і ще кілька коротких стеків, одним із фаворитів на перемогу вважали Айзека Хекстона.

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Американець, який в живих турнірах виграв 27,67 мільйона доларів, утім, завершив турнірний шлях на четвертій позиції. АК Хекстона не встояли перед кишеньковими 88 Грейсона Ремеджа. Останній у підсумку фінішував у статусі віце-чемпіона із доробком у 631 636 доларів.



Чемпіон турніру Дієго Вентура. Фото: News AKMI

А найбільший куш зірвав Дієго Вентура, який продемонстрував феноменально стабільну гру впродовж усього турніру. Перуанець очолював лідерборд практично усю дистанцію змагань і отримав заслужену винагороду – 879 894.