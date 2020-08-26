Вітчизняний покерист Павло Колінковський посів третє місце у турнірі WPT Mix-Max Warm Up.

Загальний призовий фонд турніру склав понад 500 тисяч "баксів". У призи потрапили 84 гравці. Зокрема, на 29 місці змагання завершив українець Владислав Мартиненко.

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А от Павло Колінковський зупинився всього у кількох кроках від чемпіонства. Він посів третє місце, за що отримав майже 51 тисячу "зелених". Німець Марк Бергер став другим і заробив 67,5 тисяч доларів. Тріумфатор Альберто Меран з Домініканської Республіки став багатшим на 89,5 тисяч доларів.

Відзначимо, що це не перший великий успіх Колінковського цього літа. Нещодавно він виграв турнір High Roller Club. Тоді Павло заробив 21 тисячу "баксів".