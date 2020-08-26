Отечественный покерист Павел Колинковский занял третье место в турнире WPT Mix-Max Warm Up.

Общий призовой фонд турнира составил более 500 тысяч "баксов". В призы попали 84 игрока. В частности, на 29 месте соревнования завершил украинец Владислав Мартыненко.

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А вот Павел Колинковский остановился всего в нескольких шагах от чемпионства. Он занял третье место, за что получил почти 51 тысяч "зеленых". Немец Марк Бергер стал вторым и заработал 67 500 долларов. Триумфатор Альберто Меран из Доминиканской Республики стал богаче на 89 500 долларов.

Отметим, что это не первый крупный успех Колинковского этим летом. Недавно он выиграл турнир High Roller Club. Тогда Павел заработал 21 тысячу "баксов".