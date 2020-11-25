Євген Качалов – без перебільшення світова зірка покеру. За спиною в українця понад 9 млн доларів призових здобутих у живих турнірах, браслет WSOP та перемога на WPT.

Нині Євген крім того, що продовжує активно грати, займає ще й почесну посаду амбасадора найбільшого українського покер-руму PokerMatch. Проте і цим його активність не обмежується. З-поміж іншого, Качалов є одним із засновників кіберспортивної команди QLASH. До неї входять понад 80 гравців із 15 країн і команда демонструє хороші результати на великих міжнародних змаганнях.

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До участі в цьому проекті Качалов зумів залучити навіть рекордсмена за кількістю браслетів WSOP легендарного Філа Хельмута. На початку року він став спонсором QLASH. Крім того, команда співпрацює із футбольним клубом Інтер, а нещодавно до когорти партнерів дітища Качалова приєднався ще один знаменитий футбольний бренд – Мілан.

Співпраця спортивних і кіберспортивних клубів нині звичне явище. Утім, що цікаво, для Мілана – це перший подібний досвід. Що зайвий раз доводить авторитет Євгена Качалова у світі спорту та бізнесу. В рамках партнерства Мілана та QLASH в структурі останньої вже створили нову команду, яка спеціалізуватиметься на турнірах із футбольного симулятора FIFA.

За матеріалами sport.ua