Євген Качалов змагається з усіма охочими за спеціальними буст-столами Холдему й Омахи.

У суботу, 21 листопада, амбасадор PokerMatch і найуспішніший покерист України знову дасть ураганний екшен!

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Євген Качалов проведе ігрову сесію за спеціальними буст-столами Katchalov Special Holdem та Katchalov Special Omaha на лімітах 25/50 гривень, і кожен із вас зможе скласти йому конкуренцію!

З 19:00 до 22:00 за Києвом усі, хто бажає позмагатися із зірковим гравцем, зможуть знайти його в лобі PokerMatch і зайняти своє місце за покерним столом. Незабутні відчуття від матчу з володарем золотого браслета WSOP гарантовані!

Також на вихідних охочі потрапити в топ-15 кращих гравців акції "Рейк-гонка Качалова" із призовим фондом 150,000 гривень матимуть чудовий шанс поповнити свій запас балів. Адже за столами Katchalov Special у залік гонки буде нараховуватись удвічі більше очок. Переможця акції чекає 33,000 гривень!

Тому підключайтеся до гри, друзі, Євген Качалов чекає своїх суперників!

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