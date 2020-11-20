Евгений Качалов соревнуется со всеми желающими за специальными буст-столами Холдема и Омахи.

В субботу, 21 ноября, амбассадор PokerMatch и самый успешный покерист Украины снова даст ураганный экшен!

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Евгений Качалов проведет игровую сессию за специальными буст-столами Katchalov Special Holdem и Katchalov Special Omaha на лимитах 25/50 гривен, и каждый из вас сможет составить ему конкуренцию!

С 19:00 до 22:00 по Киеву все, кто желает посоревноваться со звездным игроком, смогут найти его в лобби PokerMatch и занять свое место за покерным столом. Незабываемые ощущения от матча с обладателем золотого браслета WSOP гарантированы!

Также на выходных желающие попасть в топ-15 лучших игроков акции "Рейк-гонка с Качаловым" с призовым фондом 150,000 гривен будут иметь отличный шанс пополнить свой запас баллов. Ведь за столами Katchalov Special в зачет гонки будет начисляться вдвое больше очков. Победителя акции ждет 33,000 гривен!

Поэтому подключайтесь к игре, друзья, Евгений Качалов ждет своих соперников!

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