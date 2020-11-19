Спортсмены разыграют кубки Херсона, Ивано-Франковска, Запорожья и Хмельницкого.

В крупнейшем украинском руме PokerMatch уже который день продолжается сражение за солидные награды Кубка Украины по онлайн-покеру. Тысячи игроков уже пополнили свои банкроллы, а спортсмены "mozok911" и Стас "shrekpoker91" Галатенко завоевали по два именных трофея!

В третьем уик-энде серии покеристы выяснят отношения в Кубке Херсона, Ивано-Франковска, Запорожья и Хмельницкого, общая сумма призовых в которых составит 4 000 000 гривен.

Ну а "боссом выходных" станет субботний турнир "Кубок Запорожья" с призовым фондом 1 000 000 гривен и стартовым взносом всего в 550 гривен!



Стас "shrekpoker91" Галатенко / Фото: PokerMatch

Напоминаем, что отобраться во все турниры можно с помощью многочисленных сателлитов, а если вы хотите поболеть за команду PokerMatch, то подключайтесь к прямым эфирам на Twitch. Хорошее настроение гарантировано!

Кстати, стримеры и амбассадоры PokerMatch демонстрируют неплохие результаты: именные медали Кубка Украины уже заработали Влад "Sidkaaaa" и Ольга "Mangusta" Ермольчева. Поздравляем!

Также стоит отметить упорную борьбу в двух "Турнироманиях" с общим призовым фондом 600 000 гривен, с помощью которых лучшие спортсмены получат дополнительные призы.

Подробную информацию о событиях Кубка Украины читайте на официальной странице PokerMatch и вступайте в борьбу. Трофеи самых престижных ивентов ждут вас!

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