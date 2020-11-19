Спортсмени розіграють кубки Херсона, Івано-Франківська, Запоріжжя та Хмельницького.

У найбільшому українському румі PokerMatch вже який день триває бій за солідні нагороди Кубка України з онлайн-покеру. Тисячі гравців уже поповнили свої банкроли, а спортсмени "mozok911" і Стас "shrekpoker91" Галатенко завоювали по два іменні трофеї!

У третьому вік-енді серії покеристи з’ясують відносини в Кубках Херсона, Івано-Франківська, Запоріжжя та Хмельницького, загальна сума призових в яких складе 4 000 000 гривень.

Ну а "босом вихідних" стане суботній турнір "Кубок Запоріжжя" з призовим фондом 1 000 000 гривень і стартовим внеском всього в 550 гривень!



Стас "shrekpoker91" Галатенко / Фото: PokerMatch

Нагадуємо, що відібратися в усі турніри можна за допомогою численних сателітів, а якщо ви бажаете повболівати за команду PokerMatch, то підключайтеся до прямих ефірів на Twitch. Гарний настрій гарантовано!

До речі, стрімери й амбасадори PokerMatch демонструють непогані результати: іменні медалі Кубка України вже заробили Влад "Sidkaaaa" та Ольга "Mangusta" Єрмольчева. Вітаємо!

Також варто відзначити наполегливу боротьбу в двох "Турніроманіях" із загальним призовим фондом 600 000 гривень, за допомогою яких найкращі спортсмени отримають додаткові призи.

Детальну інформацію про події Кубка України читайте на офіційній сторінці PokerMatch і вступайте у боротьбу. Трофеї Кубка України чекають на вас!

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