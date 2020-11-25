Евгений Качалов – без преувеличения мировая звезда покера. За спиной у украинца более 9 млн долларов призовых добытых в живых турнирах, браслет WSOP и победа на WPT.

Сейчас Евгений кроме того, что продолжает активно играть, занимает еще и почетную должность амбассадора крупнейшего украинского покер-рума PokerMatch. Однако этим его активность не ограничивается. Среди прочего, Качалов является одним из основателей киберспортивной команды QLASH. В нее входят более 80 игроков из 15 стран и команда демонстрирует хорошие результаты на крупных международных соревнованиях.

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К участию в этом проекте Качалов сумел привлечь даже рекордсмена по количеству браслетов WSOP легендарного Фила Хельмута. В начале года он стал спонсором QLASH. Кроме того, команда сотрудничает с футбольным клубом Интер, а недавно к когорте партнеров детища Качалова присоединился еще один знаменитый футбольный бренд – Милан.

Сотрудничество спортивных и киберспортивных клубов ныне привычное явление. Впрочем, что интересно, для Милана – это первый подобный опыт. Что лишний раз доказывает авторитет Евгения Качалова в мире спорта и бизнеса. В рамках партнерства Милана и QLASH в структуре последней уже создали новую команду, которая будет специализироваться на турнирах из футбольного симулятора FIFA.

По материалам sport.ua