Павел "palyaaa" Колинковский добрался до финального стола престижного турнира в онлайне, гарантия которого преодолела отметку в 5 миллионов долларов. В ивенте с бай-ином $5 300 Колинковский оставил за спиной больше тысячи соперников и пополнил банкролл солидными призовыми.

Украинский онлайн-регуляр, прошел долгий путь, но первым покинул финальный стол, забрав 65 331 доллар. После того, как из борьбы выбыли и еще несколько коротких стеков, одним из фаворитов на победу считали Айзека Хэкстона.

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Американец, выиграл 27,67 миллиона долларов в живых ивентах, впрочем, завершил турнирный путь лишь на четвертой позиции. АК Хэкстона не устояли перед карманными 88 Грэйсона Рэмеджа. Последний в итоге финишировал в статусе вице-чемпиона с заделом в 631 636 долларов.



Чемпион турнира Диего Вентура. Фото: News AKMI

А самый большой куш сорвал Диего Вентура, который продемонстрировал феноменально стабильную игру на протяжении всего турнира. Перуанец возглавлял лидерборд практически всю дистанцию соревнований и получил заслуженную награду – 879 894.