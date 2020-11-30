На PokerMatch разыграли более 25 000 000 гривен в покерных турнирах.

В крупнейшем украинском руме PokerMatch завершилась серия "Кубок Украины по онлайн-покеру". За 24 дня эпических сражений игроки сделали более чем 76 400 входов в ивенты серии и разделили между собой 25 788 800 гривен призовых!

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Самым массовым ивентом стал турнир "Кубок Единства", собравший более 6500 покеристов, а самые крупные призовые записал на свой счет volnaya_, ставший чемпионом Кубка Одессы. Всего за один вечер игрок заработал 210 000 гривен! Вот так цифры!



Стас "shrekpoker91" Галатенко. Фото: PokerMatch

Нашлись и спортсмены, которые смогли развить свой успех и заработать по две и более награды. Лидером среди них стал опытный покерист Стас "shrekpoker91" Галатенко, который пополнил свою копилку трофеев сразу на 4 награды! Кроме того, именно Стас выиграл больше всего призовых в течение серии — более 380 000 гривен.

За ним расположился ava с тремя победами в резюме, а mozok911, land_seal и ivannessaa оформили чемпионские дубли.

Конечно же, не обошлось и без побед стримеров и амбассадоров PokerMatch. Чемпионские титулы завоевали Влад "Sidkaaaa", Игорь "Netigor" и Ольга "Mangusta" Ермольчева.



Иванна "ivannessaa" Соя. Фото: PokerMatch

Также стоит отметить неожиданную развязку в двух «Турнироманиях» с общим призовым фондом 600 000 гривен. Напомним, что с самого старта серии лидерство в них удерживали mystery_xx и alkash69, которым удавалось отбивать все атаки конкурентов.

И если mystery_xx все же победил в турнире "Глобал" и заработал дополнительные 55 000 гривен, то триумфатором турнира "Титул" стал mow3r! Этот игрок вырвал победу в миллионнике «Кубок Кропивницкого» и чуть ли не на последних метрах дистанции обошел всех противников по лидерборду! Замечательная игра и заслуженные 55 000 гривен к банкроллу!

Со всеми результатами и рекордами Кубка Украины можно ознакомиться на официальной странице PokerMatch.

Свыше трех недели яркой игры в Кубке Украины пролетели как один день, но не стоит расстраиваться — впереди новые серии, ближайшая из которых — Coctail PONT — стартует на PokerMatch уже 4 декабря.

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