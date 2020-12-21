Эти две игры небезосновательно называют интеллектуальными видами спорта. Научиться играть в покер или в шахматы можно за короткий промежуток времени, а вот чтобы стать настоящим мастером, может не хватить и целой жизни.

Вскоре украинский покер-рум PokerMatch и шахматная интернет-сборная Украины, Team Ukraine испытают на универсальность игроков, которые увлекаются обоими дисциплинами. С 25 по 27 декабря состоится уникальный турнир "Игра королей", в котором разыграют 250 000 гривен.

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Герои нашего рейтинга точно не пасли бы задних в шахматно-покерном турнире, ведь они на собственном примере продемонстрировали, что можно достичь успеха в обоих интеллектуальных видах спорта.

Дэн Смит



Дэн Смит. Фото: pokernews.com

Представлять Дэна Смита в покерной тусовке нет нужды. 31 летний американец занимает 5 место в рейтинге самых успешных в истории игроков в турнирный "живой" покер. Сумма общих призовых американца уже преодолела отметку в 36,7 миллиона долларов. Такому успеху Дэн Смит обязан, в частности, и шахматам, которыми активно занимался, когда был тинейджером. Впоследствии выбрал другую профессию и не прогадал. В конце концов, помимо игры в покер, Дэн Смит является одним из самых известных благотворителей покера.

Дэн Харрингтон



Ден Харрингтон. Фото: Poker Central

Ветеран покерного цеха Дэн Харрингтон не понаслышке знает, что такое трофеи и крупные призовые, добытые в покерных баталиях. Чемпион мира по покеру 1995 года накопил более 6,6 миллиона долларов за карьеру. Впрочем, и с шахматами американец на ты. Дэн Харрингтон является национальным мастером по шахматам, а в 1971 году даже выиграл чемпионат штата Массачусетс.

Илон Шварц



Илон Шварц. Фото: wsop.com

Илону Шварцу шахматы долгое время помогали зарабатывать на хлеб с маслом. Американец получал свои первые деньги еще в 90-х, играя в шахматы в парках Нью-Йорка. Впоследствии, в 2000 году Шварц познакомился и с покером и с тех пор влюблен в обе игры. Покер, надо сказать, стал для него не только развлечением. Илон Шварц финишировал четвертым в Главном событии WSOP в 2009 году и выиграл почти 3,8 миллиона долларов. В общем, игра в покер принесла американцу более 5,1 миллиона долларов. Активно поддерживает Шварц форму и в шахматах, он находится на 2258 месте в мировом рейтинге.

Джэф Сервер



Джеф Сервер. Фото: pokernews.com

Джеф Сервер был настоящим шахматным вундеркиндом – в раннем детстве канадец мог дать фору куда более опытным игрокам. В 1986 году он получил титул чемпиона мира в категории до 10 лет. В конце концов, малый Джеф Сервер служил образом одного из персонажей киноленты "В поисках Бобби Фишера". Шахматы, канадец, впрочем, покинул в раннем возрасте. А вот покеру посвятил львиную долю своей жизни. В активе Джефа Сервера 836 тысяч долларов призовых.

Александр Грищук



Александр Грищук. Фото: FIDE

Сегодня Александра Грищука можно встретить за покерным столом чаще, чем за шахматной доской. Российский гроссмейстер упорно осваивает покер и достиг немалых результатов, прежде всего в онлайне (по разным данным выиграл несколько сотен тысяч долларов). Впрочем, конечно, наибольшую славу Грищук получил в шахматных баталиях. Он трехкратный чемпион мира по блицу, а сегодня является одним из претендентов на главную шахматную корону. Россиянин участвует в турнире претендентов за право сыграть с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Эльмира Скрипченко



Эльмира Скрипченко. Фото: FIDE

Дочь двух тренеров по шахматам Эльмира Скрипченко была обречена на выбор профессии. Впрочем, она отнюдь не жалела, что продолжила шахматную династию. Эльмира примерила мировую корону среди девушек в возрасте до 16 лет. Впоследствии, в 2001 году выиграла взрослый чемпионат Европы. Двое друзей-шахматистов познакомили девушку с покером и она уже в дебютном турнире утерла нос обоим. В итоге, за свою непродолжительную покерную карьеру француженка выиграла в живых турнирах более 261 тысячи долларов.

Люк ван Вели



Люк ван Вели. Фото: FIDE

Этот почтенный джентльмен сегодня носит звание голландского сенатора. Но свое имя Люк ван Вели сделал отнюдь не в политике. В 2001 году гроссмейстер находился на 10 месте в мировом рейтинге, выиграв множество престижных турниров. В частности, 8 раз голландцу не было равных в национальном первенстве, а в 2005 году ван Вели помог своей сборной победить в командном чемпионате Европы. В покере результаты сенатора куда скромнее, правда более 80 тысяч долларов в живых турнирах Люк ван Вели таки заработал.