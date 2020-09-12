2020 рік змінив звичну картину світу буквально у всіх сферах людського життя. Звісно, підлаштовуватися під нові реалії довелося і покерній індустрії.

Головна покерна серія планети WSOP, яка щороку збирає у Лас-Вегасі тисячі гравців з усього світу у 2020 могла взагалі не відбутися. Утім баталії Світової серії покеру все ж вдалося перенести в онлайн.

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Рішення себе безумовно виправдало, адже WSOP Online стала дійсно масштабною подією, впродовж якої оновили цілу купу рекордів. Підбиваємо підсумки першої в історії Світової серії покеру, що відбулася за інтернет-столами.

Отож, впродовж WSOP Online відбулося загалом 85 браслетних турнірів, загальний призовий фонд яких перевалив за 180 мільйонів доларів!

Безумовно, найпомітнішим турніром став Main Event, що зібрав найбільший призовий фонд в історії онлайн-покеру – 27,5 млн доларів! Відповідно і чемпіон Головної поді болгарин Стоян Маданжиєв зірвав найбільший куш, що будь-коли діставався переможцю покерного турніру в інтернеті – 3 904 685 доларів.

Congrats to Stoyan Madanzhiev for winning the WSOP Online Main Event and $3,904,685, the largest 1st place prize in online poker history ! @GGPokerOfficial pic.twitter.com/0vH6MpXNpo — WSOP (@WSOP) September 6, 2020

Цей браслет став першим і поки єдиним для Болгарії на WSOP. Найбільше ж браслетів цього року прогнозовано дісталося американцям – 38. 6 чемпіонських титулів завоювали канадці, 4 – бразильці. Канадець Алек Стасяк став єдиним покеристом, якому вдалося здобути два браслети на WSOP Online.

Одним золотим браслетом може похвалитися і Україна. Його виграв Дмитро Бистровзоров, якому цей тріумф приніс понад 200 тисяч доларів. Впритул до титулу підібрався і Костянтин Вовченко, фінішувавши другим в передостанньому турнірі серії.

Усього участь у цьогорічному WSOP взяли гравці із 166 країн світу і це теж новий рекорд. Браслети, до слова, діставалися представникам одразу 30 різних прапорів.

Турнір BIG50 з бай-іном 50 доларів став найдешевшим у історії Світової серії. Тож не дивно, що він встановив і рекорд за кількістю учасників для WSOP, зібравши понад 44 тисячі входів.

Навіть це – далеко не повний перелік усіх рекордів встановлених на WSOP Online. Утім і цього сповна вистачить, аби з певністю сказати, що попри усі перепони, експеримент зі Світовою серіїю покеру в онлайн-форматі вдався на всі 100%.