Наш гравець Костянтин Вовченко зупинився за крок від титулу одного із найбільш масових турнірів на цьогорічному WSOP. Учасники виконали майже 35 тисяч входів, борючись за призовий фонд у 3,2 мільйона доларів.

Баталії 84-го турніру Світової серії, зважаючи на чималий інтерес, розтягнулись на кілька днів. Воно і не дивно, вхід у івент коштував лише 100 доларів. Можливістю позмагатись за титул скористались і чимало українців. А Костянтину Вовченку практично вдалось дістатись самої вершини.

Читайте також: Іранська красуня заробила 239 тисяч доларів за вечір: фото

Українець потрапив за фінальний стіл із сьомим стеком, але зумів подвоїтись. Далі Вовченко обрав доволі пасивну тактику, яка принесла свої плоди. Спостерігаючи, як норвежець Александр Коббелтведт розправляється із суперниками, Костянтин досидів до хедз-апу.

Розподіл сил у вирішальній дуелі, відтак, був, м’яко кажучи, нерівним. Норвежець у чотири рази переважав українця за стеком, але Вовченко дав опоненту бій. Утім, на фінішній прямій українцю не вистачило везіння. Виставлення із кишеньковими трійками і кол від норвежця із 7-9 констатували перемогу Александра Коббелтведта.

Старання чемпіона організатори оцінили у солідні 296 403 долари, норвежець виграв свій перший золотий браслет Світової серії. Не образили і Костянтина Вовченка, який забрав свій рекордний приз у 203 081 долар. Таким чином, впродовж WSOP online українські покеристи аж 9 разів потрапляли за фінальні столи. Є у нашому активі і титул Світової серії 2020 року, який виборов Дмитро Бистровзоров.