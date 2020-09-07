Наш игрок Константин Вовченко остановился в шаге от титула одного из самых массовых турниров на нынешнем WSOP. Участники сделали почти 35 тысяч входов, борясь за призовой фонд в 3,2 миллиона долларов.

Баталии 84-го турнира Мировой серии растянулись на несколько дней. Оно и неудивительно, ведь вход в ивент стоил всего 100 долларов. Возможностью посоревноваться за титул воспользовалось немало украинцев, а Константину Вовченко практически удалось добраться до самой вершины.

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Украинец попал за финальный стол с седьмым стеком, но сумел удвоиться. Далее Вовченко выбрал довольно пассивную тактику, которая принесла свои плоды. Наблюдая, как норвежец Александр Коббелтведт расправляется с соперниками, Константин досидел до хедз-апа.

Распределение сил в решающей дуэли было, мягко говоря, неравным. Норвежец в четыре раза превосходил украинца по стеку, но Вовченко дал оппоненту бой. Впрочем, на финишной прямой украинцу не хватило везения. Выставление с карманными тройками и колл от норвежца с 7-9 констатировали победу Александра Коббелтведта.

Старания чемпиона организаторы оценили в солидные 296 403 доллара, норвежец выиграл свой первый золотой браслет Мировой серии. Не обидели и Константина Вовченко, который забрал свой рекордный приз в 203 081 доллар. Таким образом, в течение WSOP online украинские покеристы аж 9 раз попадали за финальные столы. Есть в нашем активе и титул Мировой серии 2020 года, который завоевал Дмитрий Быстровзоров.