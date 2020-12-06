Український покерист з ніком "VladTheSlaye" став раннер-апом турніру High Roller Club Sunday Supersonic.

Змагання стали частиною серії ігор з високими лімітами. Бай-ін коштував 1050 доларів. 92 входи розбили призовий фонд до 93,5 тисяч "зелених".

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Приємно, що у вирішальному хедз-апі був представник України. "VladTheSlaye" виборював титул чемпіона в дуелі з найкращим онлайн-покеристом минулого року шведом Нікласом Астедтом.

Досвід гравця з ніком "Lena900" дався взнаки і врешті саме він посів перше місце, заробивши 22,3 тисячі доларів. Для Астедта це не така вже й велика сума, адже, нагадаємо, нещодавно він отримав помітно більші призові за тріумф в іншому онлайн-турнірі.

"VladTheSlaye" став віце-чемпіоном і поповнив власний рахунок на 17,1 тисячу "баксів".